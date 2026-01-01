Необичаен инцидент с високоскоростен влак на германските железници привлече вниманието в социалните мрежи, след като композицията направила извънредна спирка заради... липса на тоалетна хартия.

Влакът ICE, пътуващ от Вестерланд на остров Зилт към Берлин, спрял извънредно на гара Хамбург-Бергендорф, след като станало ясно, че санитарните помещения не разполагат с достатъчно тоалетна хартия.

Вместо да продължи пътуването, началник-влакът слязъл на гарата, отишъл до близък супермаркет, купил три пакета тоалетна хартия и се върнал, за да може влакът да продължи маршрута си. Необичайната случка била заснета от пътник, който публикувал видеото в Instagram, където то бързо набра стотици хиляди гледания.

В социалните мрежи служителят беше определен като „служител на месеца“, а мнозина похвалиха бързата му реакция и готовността му лично да реши проблема, вместо да остави пътниците без работещи санитарни помещения.

От германските железници потвърдиха случилото се и обясниха, че причината за липсата на консумативи е бил внезапен недостиг на персонал, заради който не е била извършена обичайната проверка на запасите преди потеглянето на влака. Компанията съобщи още, че ще възстанови разходите на служителя за покупката и ще въведе по-чести проверки на наличностите на борда, за да не се стига до подобни ситуации.

Заради извънредната спирка влакът пристигнал в крайната си дестинация с около 45 минути закъснение. Въпреки това повечето пътници приеха случката с чувство за хумор, а мнозина определиха действията на началник-влака като пример за професионализъм и отговорност.