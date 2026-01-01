На 16 юли 2026 г. служители на РУ – Радомир са установили 14-годишен тийнейджър да управлява индивидуално електрическо превозно средство (електрическа тротинетка), без да има право на това, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Установена е майката на непълнолетния, на която е съставен акт за установяване на административно нарушение. Законът предвижда глоба в размер на 500 лева (или равностойността им в евро). Съгласно чл. 80а, ал. 3 от Закона за движението по пътищата минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години.

От началото на лятото до момента служителите на реда са иззели три индивидуални електрически превозни средства като веществени доказателства по образувани административнонаказателни производства. За периода от 1 юни до момента са издадени 12 фиша и са съставени 6 акта за установени нарушения на Закона за движението по пътищата, сред които: неползване на предпазна каска, движение през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, управление в пешеходни зони и управление на индивидуално електрическо превозно средство от лица, ненавършили 16-годишна възраст.

Засиленият контрол по спазване на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства продължава, допълват от ОДМВР - Перник.

МВР напомня:

Полицията напомня на родителите да не предоставят електрически тротинетки на деца, които не са навършили 16 години, тъй като това е нарушение на закона и създава реален риск за живота и здравето им.

Преди да позволят на детето си да използва индивидуално електрическо превозно средство, родителите следва да се уверят, че то познава правилата за движение и спазва всички законови изисквания. Задължително е използването на предпазна каска, а при движение през тъмната част на денонощието или при намалена видимост превозното средство трябва да бъде оборудвано с необходимите светлини и светлоотразители.

Водачите на електрически тротинетки не трябва да превозват пътници, да използват мобилен телефон по време на движение, освен чрез устройство, позволяващо използването му без участие на ръцете, както и да управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Нека не забравяме, че спазването на правилата не е само законово задължение, а гаранция за безопасността на всички участници в движението. Отговорното поведение на родителите и водачите е най-добрата превенция срещу тежки пътнотранспортни произшествия.