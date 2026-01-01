Полицията в Петрич установи два автомобила, които са били с регистрационни табели, издадени за други моторни превозни средства.



При проверка в село Тополница на 16 юли е спрян лек автомобил „Нисан Алмера Тино“, управляван от 73-годишен местен жител. Установено е, че поставените регистрационни табели не са издадени за проверявания автомобил.



По-късно същия ден, около 17:40 часа, на улица „България“ в Петрич е проверен и лек автомобил „Опел Тигра“, управляван от 60-годишен мъж от село Камена. И при него е констатирано, че автомобилът е с регистрационни табели, предназначени за друго моторно превозно средство.



И по двата случая са образувани досъдебни производства.