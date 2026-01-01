Близо месец след като случай с 21-годишна клиентка в такси предизвика обществено възмущение и намесата на прокуратурата, видеото с младата жена отново е достъпно в TikTok и продължава да събира гледания. Това стана ясно в ефира на „Здравей, България“.

Спор за права: Таксиметров шофьор засне млада жена в автомобила си и я публикува

Припомняме, че на 28 юни репортерът на NOVA Юлиан Стоянов разказа за случая. За броени дни шокиращите кадри, заснети без позволение в такси, бяха гледани от близо милион души в социалните мрежи. На задната седалка на колата е 21-годишно момиче. След вечер навън е пила алкохол и заспива в таксито. Телефонът ѝ е изключен, a няма и пари в брой. След като се събужда, шофьорът ѝ дава зарядно и тя успява да плати курса. На следващата сутрин разбира, че видеото с нея вече е обиколило интернет.

Прокуратурата започна проверка за видеото с млада жена, заснета без съгласието ѝ в такси

Впоследствие Софийската районна прокуратура започна проверка по случая. Наблюдаващ прокурор възложи проверката на дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП. Бяха снети показания от момичето и самия шофьор, а клипът - свален от интернет.

„Момичето ми каза, че иска този сериал най-после да приключи. Но той не спира. Видеото продължава да е там и продължава да се разпространява“, коментира репортерът на NOVA Юлиан Стоянов.

По негови думи институциите са били уведомени, че видеото отново е достъпно, но към момента не е ясно какви допълнителни действия ще бъдат предприети. Стоянов разказа още, че Комисията за защита на личните данни също е проявила интерес към случая, но процедурата се движи бавно. Едва тази седмица момичето и майка ѝ са били извикани да дадат официални показания пред полицията.

Шофьорът на таксито Петър Караиванов, който е активен в платформата TikTok, призна, че има практика често да снима своите клиенти, като профилът му съдържа около 200 подобни клипа. На въпрос защо е качил точно това видео, той отговори: „Защото така съм решил. С тая случка тя ще я запомни и ще знае да не прави друг път такива случки”. Караиванов допълни, че е действал спонтанно и не намира причина да съжалява за действията си.

Междувременно самият шофьор продължава да публикува видеа в социалните мрежи и не показва признаци на разкаяние. В едно от последните си клипове той атакува журналистическото отразяване на случая и твърди, че е бил представен едностранчиво.

Според действащото законодателство, ако бъде доказано извършено престъпление, санкцията може да бъде до две години лишаване от свобода, пробация или обществено порицание.