Софийският градски съд остави в ареста Камен Добрев – шофьора, обвинен, че е причинил катастрофата на ул. „Гурко“ в центъра на София с 3,59 промила алкохол в кръвта.

Инцидентът стана в понеделник, 13 юли, около 18:20 часа. По данни на разследването един автомобил е спрял пред пешеходна пътека, в него се е ударила втора кола, а след това двата автомобила са били блъснати от трети, управляван от Добрев. След извършените изследвания в кръвната му проба са установени 3,59 промила алкохол.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

Мъжът, катастрофирал в центъра на София, е шофирал с 3,59 промила алкохол

Според съда не е необходимо да е налице единствено опасност обвиняемият да се укрие, за да бъде оставен в ареста. Магистратите приеха, че съществува и риск той да извърши друго престъпление, както и да повлияе на свидетели, тъй като предстоят допълнителни разпити по делото.

Прокурорът Николай Стойков заяви пред съда, че събраните доказателства обосновават предположението, че обвиняемият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение.

По думите му при задържането Добрев е бил в изключително тежко състояние.

„Той е бил в неадекватно състояние, не е можел да се изправи сам и е повръщал. Изнесен е от местопроизшествието с носилка не заради наранявания от катастрофата, а заради количеството алкохол, което е изпил“, посочи прокурорът.

Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение. Адвокат Марио Найденов заяви, че няма опасност клиентът му да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като е неосъждан, шофьорската му книжка вече е отнета, а обвинението не е за тежко умишлено престъпление.

В последната си дума пред съда Камен Добрев заяви:

„Искрено съжалявам за стореното, моля да бъда освободен.“

След заседанието прокурор Стойков обясни, че искането за постоянен арест е мотивирано най-вече от високата обществена опасност на извършеното.

„Считам, че при толкова висока концентрация на алкохол в кръвта на Добрев не може да бъде занижена обществената опасност на деянието, макар предвиденото в закона наказание да не е толкова тежко“, коментира той и допълни, че наложената мярка е адекватна на случая.