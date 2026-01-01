Пожар в свинекомплекс край русенското село Голямо Враново е причинил значителни материални щети и е довел до смъртта на животни, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден вчера в 18:13 часа. Огънят е избухнал в цех за отглеждане на прасета, намиращ се в землището на селото.

На място са изпратени екипи на районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Сливо поле и Русе. При пристигането си огнеборците установили силно задимяване в сградата и незабавно предприели действия по прекъсване на електрозахранването и потушаване на пламъците. В същото време служителите на комплекса започнали евакуация на животните.

Над 20 крави са загинали при пожар в свищовско село

В резултат на пожара са загинали животни, а огънят е нанесъл щети по част от покривната конструкция, електрическата инсталация и технологичното оборудване в цеха. Точният размер на материалните загуби предстои да бъде установен.

При инцидента няма пострадали хора, а останалите сгради в комплекса не са засегнати.

Пожар опустоши склад в село Самуилово, тонове фураж са унищожени

По първоначални данни най-вероятната причина за пожара е техническа или електрическа неизправност в технологичното оборудване. Причините за възникването му се изясняват.