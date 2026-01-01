Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на деня, обяви кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Той уточни в приложението Телеграм, че е била ударена складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Там е възникнал пожар. Огнената стихия е била локализирана. Пожар е възникнал и в друг поразен при ударите склад в друг квартал на града, но той е бил изгасен от пожарникарските екипи.

Според информация на украинските военновъздушни сили към Киев са били насочени още ракети.

В същото време Харков, вторият по големина град в Украйна, е обект на руски атаки с дронове, обяви тамошният кмет Игор Терехов, цитиран от Франс прес. По думите му са нанесени удари в най-малко три квартала.

В Одеса също е била обявена въздушна тревога и после се е чул взрив.

Най-малко трима души загинаха при руски удар срещу украинския град Запорожие, а 15 бяха ранени, съобщи снощи и началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Укринформ.

"Към момента има трима загинали и петнадесет ранени. Броят на жертвите в резултат на вражеската атака срещу Запорожие продължава да нараства", написа Федоров в приложението Телеграм.

По думите му пострадалите, които се нуждаят от медицинска помощ, са на възраст между 28 и 77 години.

Федоров информира и за две жертви при руско нападение с дрон в град Орихив в Запорожка област, съобщи Укринформ.

На този фон украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров обяви, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде Ройтерс.

"Има символика в това, че в деня, в който правителството бе разпуснато, балистична ракета, разработена от Министерството на отбраната, бе тествана успешно", написа Федоров в приложението Телеграм.

"Преразгледахме из основи технологичните изисквания и постигнахме максимална прецизност. Намалихме разходите по конструирането с 30 процента. Украйна ще влезе в нова лига", отбеляза министърът в оставка.

Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на държавната енергийна компания "Нафтогаз" Сергий Корецки за нов премиер на Украйна. За поста на Федоров се спряга досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Министър-председалят Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си да я смени. Парламентът прие оставката ѝ във вторник и се очаква днес да гласува за нейния наследник.

Оставката на Свириденко автоматично означаваше оттегляне на цялото ѝ правителство.