Исландия закрива почетното си консулство в София, а Цветелина Бориславова Карагьозова е освободена от функциите си на почетен консул, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министерският съвет прие решение за оттегляне на съгласието Цветелина Бориславова Карагьозова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на България.

С решението се оттегля и съгласието за откриване на ръководеното от Карагьозова почетно консулство на Исландия в България, със седалище в София и консулски окръг, обхващащ територията на страната ни.

Решението е прието във връзка с получена дипломатическа нота от Посолството на Исландия във Варшава, с която българската страна е уведомена за решението на министъра на външните работи на Исландия за освобождаване на Цветелина Бориславова Карагьозова от функциите ѝ на почетен консул на Исландия в България.

Цветелина Бориславова встъпи в длъжност като почетен консул на 13 юли 2006 г.