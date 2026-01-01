Продължаващата от дни гореща вълна в част от Европа се засилва, като за утре в редица региони е обявен червен код за екстремно високи температури. Властите предупреждават за повишен риск за здравето и призовават хората да ограничат излизанията в най-горещите часове.

Италия ще въведе най-високата степен на предупреждение за горещо време във всичките си 27 големи града за четвъртък, 6 август, тъй като четвъртата гореща вълна за това лято продължава да се засилва, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.

Днес и утре предупреждение за червен код на опасност е обявено за 25 града, а единствените два, за които все още има жълт код, са Месина и Реджо Калабрия, като те също така ще преминат към най-високата степен на предупреждение в четвъртък.

Червеният код означава потенциална извънредна ситуация за общественото здраве, при която продължителните високи температури представляват сериозен риск не само за уязвимите групи, но и за младите и здравите хора. Местните власти призоваха жителите в засегнатите райони да избягват излагането на високи температури и пряка слънчева светлина между 11:00 и 18:00 часа, да остават на закрито, когато е възможно, и да приемат достатъчно течности.

Говорител на Министерството на здравеопазването заяви, че това е първият случай през настоящата година, когато червен код е обявен едновременно за всичките 27 големи града в страната. Той не уточни дали е имало подобна ситуация в предишни години. В някои райони на Италия температурите вече достигат 40 градуса по Целзий, като синоптиците не очакват съществено захлаждане преди края на седмицата. Според метеоролозите горещата вълна е причинена от мощен северноафрикански антициклон, който се е установил над района на Средиземно море и обхваща голяма част от Европа.

Нов абсолютен температурен рекорд бе отчетен днес в Австрия. В района на Щамерсдорф (Виена) термометрите показаха 41 градуса по Целзий, сочат данните на националната метеорологична служба GeoSphere Austriа, цитирани от електронните медии.

Температурите могат да се повишат още. Настоящата гореща вълна достига своя връх във вторник и сряда. Метеоролозите очакват и в сряда да бъдат регистрирани нови максимални стойности. GeoSphere Austria вече е обявила най-високата степен на предупреждение, червен код, за Виена, северната част на провинция Бургенланд и североизточната част на Долна Австрия.

Причината за най-високото ниво на предупреждение е не само жегата през деня, но и фактът, че през нощта температурите почти не се понижават, което значително увеличава риска за здравето.

Макар че най-силно засегната от горещата вълна е източната част на Австрия, в почти цялата страна температурите са много високи, особено равнинните и по-ниските райони. От приблизително 250 метеорологични станции на GeoSphere Austria (разположени под 1500 метра надморска височина), наблюдавани от австрийската новинарска агенция AПA, към 14:00 часа само 22 станции отчетоха максимални температури под 30°C.

Според метеорологична оценка на службата Tauernwetter, тези екстремно високи температури са пряко свързани с продължителната суша. Поради липсата на достатъчно влага в почвата почти не се извършва изпарение на вода, което нормално охлажда въздуха. При изпарението водата поглъща енергия от околната среда и така ограничава затоплянето. В момента този естествен охлаждащ механизъм почти напълно липсва в източната част на Австрия, което допринася за рекордно високите температури.

Междувременно Франция призова туристите да се върнат на атлантическото ѝ крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предаде ДПА.

Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви френското министерство на туризма. Плажовете и местата за настаняване отново са достъпни, както и всички летища и жп гари в региона. Всички дейности и екскурзии отново са възможни за провеждане.

Осем места за лагеруване бяха евакуирани като предпазна мярка, но не бяха засегнати от пожарите. Днес достъпът до тях отново бе разрешен. Възстановен е достъпът до плажовете, местата за отдих и центровете за водни спортове, както и до множество велосипедни маршрути. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета.

Същевременно, борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Съобщено бе, че досега през годината са арестувани 402 души, които умишлено или поради небрежност са причинили пожари. Тридесет и шестима от арестуваните са понастоящем задържани под стража.