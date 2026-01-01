Континентална Португалия от днес до 5 юли се изправя пред период от особено горещо и сухо време, като в района на Лисабон и Алто Алентежо в четвъртък се очакват температури между 40 и 43 градуса, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, позовавайки се на Португалския морски и атмосферен институт.

Агенцията издаде жълт код за опасност за окръзите Гуарда, Кащело Бранко, Порталегри, Евора и Бежа, считано от днес, за Браганса и Вила Реал от утре, а за останалата част от страната – от сряда.

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Институтът смята за „силно вероятно“ опасността да бъде повишена за някои окръзи при следващите прогнози, предвид температурите и продължителността на горещата вълна.

Минималните температури от утре също ще надвишат 20 градуса във вътрешността на страната, а в останалата част от страната от четвъртък, което ще доведе до тропически нощи в по-голямата част на страната.

Националната служба за спешни ситуации и гражданска защита предупреди, че горещото и сухо време в близките дни ще засили риска от горски пожари.