На 2 октомври Софийска градска прокуратура (СГП обвини Ц. Д. за това, че на 1 октомври в град София, ул. „Никола Мушанов“, без надлежно разрешително държала с цел разпространение фентанил, разпределен в 30 обекта. На същата дата в стая в хотел на бул. „Сливница“ държала фентанил, разпределен на две места, съответно по 67,44 г и 12,80 г. Това съобщиха от обвинението.

Започнато е разследване на в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от 03 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

С определение от 4 октомври Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемата.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечена обвиняемата. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от Ц. Д., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо нея.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от 03 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.