Софийският градски съд ще проведе поредно заседание по делото за жестокото убийство на Пейо Пеев. На 5 октомври 2026 г. (понеделник) от 10:00 часа 16-и състав на съда ще разгледа НОХД № 1385/2025 г., по което подсъдими са тъщата на убития – Красимира Т., и неговата съпруга – Габриела П. Заседанието ще се състои в съдебната сграда на ул. „Черковна“ № 90.

Двете жени са обвинени за това, че в съучастие предумишлено са умъртвили 44-годишния мъж. В хода на съдебното следствие се анализират събраните веществени доказателства, резултатите от комплексите съдебномедицински и психиатрични експертизи, както и разпитите на десетки свидетели.

През изминалите месеци процесът бе съпътстван от поредица от искания от страна на защитата за смекчаване на мерките за неотклонение на подсъдимите с мотиви за влошено здравословно състояние и отглеждане на децата, което неколкократно срещна категоричния отпор на държавното обвинение и частните обвинители.

Тежкото престъпление бе извършено в началото на януари 2024 г. и предизвика широк обществен отзвук. Тялото на Пейо Пеев бе намерено в опожарен автомобил в района на Витоша.

Според събраните от разследващите органи данни, жертвата е била причакана и удушена в собствената си кола пред жилищен блок в София след ескалация на продължителен семеен конфликт. Споровете между страните са били основно за родителските права и признаването на бащинството спрямо децата.

Случаят отключи вълна от недоволство и поредица от протестни действия пред сградите на правораздавателните органи в страната. Близки, приятели на жертвата и граждани се организираха неколкократно на мирни демонстрации под надслов за справедлив процес и максимално тежки наказания за извършителите.

Протестите поставиха на фокус и по-широки социални теми, сред които закрилата на децата при тежки семейни конфликти, равнопоставеността на бащите в съдебните спорове за родителски права и необходимостта от по-бързо и ефективно правораздаване при тежки престъпления срещу личността.