Нов студентски кампус към общежитията на УНСС и Медицинския университет – София беше открит в „Студентски град“. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 млн. евро, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С новите студентски кампуси се създават условия младите хора да спортуват, да учат и да общуват в едно спокойно, съвременно и добре организирано пространство. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на нов кампус в „Студентски град“.

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Над 2 млн. евро са инвестирани в облагородяването на пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет – София. Средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. С откриването на новото пространство се завършва и изпълнението на мярката за изграждане на три студентски кампуса към различни университетски общежития.

Откриха обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в „Студентски град“ (СНИМКИ)

„С подобни материални придобивки се надявам да спомогнем за по-доброто качество на обучението и да осигурим съвременни възможности за отдих на младите хора, така че те да могат успешно да се реализират в своя професионален път“, посочи проф. Вълчев. По думите му новите зони са предпоставка за създаването на силна студентска общност с повече контакти между студентите от различни университети.

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Откритият днес кампус в „Студентски град“ предлага цялостна среда със спортни съоръжения, зелени пространства, места за почивка и учене, покрити беседки с маси и пейки, както и достъпна среда за хора с увреждания.

Изградено е изцяло ново мултифункционално покрито игрище със соларни панели и съблекални и санитарно-хигиенни помещения към него. Построени са и нови едноетажни сгради, които могат да се използват за читални, библиотеки, места за обучения или арт занимания. Студентите разполагат и с нов фитнес на открито, площадки за тенис маса и зона за паркиране, като пространството около общежитията постепенно се превръща в по-модерна и функционална среда.

„Новата придобивка е изключително важна за развитието на студентите, за тяхната принадлежност и отношението им към университета“, каза ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.

На събитието присъстваха още заместник-ректорът на УНСС по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. Цветана Стоянова, главният секретар на Медицинския университет – София доц. д-р Видин Кирков, кметът на района Петко Горанов и заместник-кмета Драгомир Стефанов, изпълнителният директор на ИА Програма „Образование“ Иван Попов, председателят на Студентския съвет при УНСС Калоян Стефанов, народният представител Даниел Парушев и др.