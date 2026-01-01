Продължителните валежите от дъжд през нощта до сутринта ще спрат, съобщиха от Националния институт по метеоролигия и хидрология (НИМХ).

Облачността ще се разкъса и намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Преди обяд на места по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина ще е мъгливо. Мъглите ще затрудняват видимостта в части от страната през сутрешните часове, а най-засегнати ще бъдат районите по поречието на Дунав и голяма част от Горнотракийската низина, където преди обяд се очаква да се образуват мъгли.

Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад, който вечерта ще се ориентира от юг-югозапад.

Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 13° и 18°. В София минимална - около 5°, максимална около 13°.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на отделни места ще превалява дъжд, но валежите ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.