Израелските военновъздушни сили нанесоха удари в планинска област в Източен Ливан, като Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са взели на прицел пратка с оръжие, предназначено за проиранската групировка "Хизбула", предаде Франс прес.

"Призори вражеската авиация нанесе удар в региона Аш Шаара на възвишенията на планинската верига Антиливан, при което не бяха причинени щети или човешки загуби", информира Националната информационна агенция на Ливан (ННА).

В изявление ЦАХАЛ посочи, че е поразила "конвой с оръжие, предназначено да укрепи оперативните способности на "Хизбула" в региона на село Жанта близо до сирийско-ливанската граница".

Групировката "Хизбула" бе отслабена след двете войни срещу Израел от 2023 г. Падането на режима на Башар Асад в Сирия, който беше съюзник на групировката, я лиши също така от маршрути за снабдяване с оръжие, които обикновено започват от Иран и преминават през Ирак, припомня АФП.

Представители на "Хизбула" изтъкват, че движението се стреми да възстанови въоръжените си сили, след като интензивността на сраженията с Израел намаля от юни тази година.

В началото на миналия месец ливанските сили за сигурност иззеха половин тон експлозиви, пренасяни от двама мъже с камион от източната част на Ливан към Бейрут. "Хизбула" призна, че взривните вещества са нейни и са предназначени за продължаване на "съпротивата" срещу Израел.

Под натиска на международната общност ливанските власти обявиха план за разоръжаването на "Хизбула", но групировката все още отказва да предаде оръжията си.