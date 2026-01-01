Кметът на Столична община Васил Терзиев внася извънреден доклад в Столичния общински съвет (СОС) за осигуряване на общинско финансиране за възнагражденията на педагозите, които обслужват яслени групи поради острата липса на медицински сестри. Това се налага, след като в официално писмо до заместник-кметовете Надежда Бачева и Десислава Желязкова, заместник-министърът на здравеопазването д-р Николай Вълов заявява, че финансовото и трудовоправното обезпечаване на тези специалисти не е от компетентността на Министерството на здравеопазването (МЗ).

В писмото си МЗ на практика отказва да отговори на петте конкретни въпроса, поставени от Столична община на 20 октомври 2026 г. относно практическото прилагане на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26. Разпоредбата позволява при трайна невъзможност за наемане на медицински специалист в яслена група, децата да бъдат обслужвани от педагог (преминал специализирано обучение) и детегледачка. Същото се потвърждава от м. септември на министър Ивкова, според което “обслужването на децата в яслените групи да може да се осигури от педагози, преминали допълнително обучение, вкл. и по ранно детско развитие, комплексна промоция на здраве и първа помощ, като в този случай, за времето на престой на децата от яслените групи в детската градина, е достатъчно да има един медицински специалист за всички яслени групи”. Въпреки това, на въпросите относно организацията на работа и финансирането, в отговора си ведомството посочва единствено, че според Закона за здравето издръжката на децата в общинските детски ясли се подпомага от съответния общински бюджет, прехвърляйки изцяло финансовата тежест върху общината. Само за 3 месеца сметката, която Столична община ще плати от бюджета си за да запази съществуващите яслени групи, ще достигне 500 000 евро. На годишна база и при разкриване на нови групи сумата вероятно ще надхвърли 2 млн. евро. В същото време, средствата за заплати на липсващите медицински сестри ще бъдат върнати на държавата.

Какво означава отказът на Министерство на здравеопазването на практика?

Отговорът на министерството блокира използването на вече предвидените в държавните стандарти за 2026 г. средства по функция „Здравеопазване“ (предназначени за заплати на медицински сестри) за възнаграждения на наетите на техните места педагози. Същевременно в държавния бюджет по функция „Образование“ не са заложени средства за тези щатни бройки.

Без спешна намеса на Столичния общински съвет и осигуряване на ресурс от бюджета на общината, последствията за София ще бъдат критични:

· Незабавно закриване на над 70 действащи яслени групи, в които в момента грижата за децата се осъществява по реда на Наредба № 26, като броят на засегнатите групи продължава да расте.

· Блокиране на разкриването на нови яслени групи и невъзможност за прием на деца, въпреки че в общинските детски градини има над 3500 свободни места. В детски градини в много райони в София има празни помещения за яслени групи и те могат да бъдат отворени веднага, но липсва персонал.

· Замразяване на готови проекти в редица райони – директори на детски градини в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Младост“, „Люлин“, „Оборище“ и „Красно село“ имат пълна готовност да разкрият нови яслени групи и да обявят местата веднага, но това е невъзможно поради липсата на персонал и финансово обезпечаване.