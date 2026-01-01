Витамин B12 може да отвори нови възможности за разбиране и потенциално лечение на редки генетични заболявания, съобщи „Сайънс Дейли“. Изследователи установиха, че витаминът може да коригира проблеми в развитието при малки червеи, носещи генетична мутация, свързана със синдрома на Верхай – рядко човешко заболяване, което причинява забавяне в развитието, нарушен растеж и нисък ръст.

Откритието е фокусирано върху клетъчен процес, наречен РНК сплайсинг, който помага за подготовката на генетичните инструкции, използвани от клетките за производство на протеини. По време на сплайсинга се отстраняват ненужните части от информационната РНК, а оставащите секции се свързват в правилния ред. Когато този процес се обърка, той може да наруши важни клетъчни функции и да допринесе за сериозни нарушения в развитието. Мутации в гените, отговорни за сплайсинга, могат да причинят заболявания като синдрома на Верхай. За да разберат по-добре ефектите на тези генетични промени, учените изследваха как свързана мутация влияе върху растежа и метаболизма в лабораторен модел.

Витамин B12 възстановява дефектите в развитието при червеи

Откритието произлиза от експерименти с C. elegans – малък кръгъл червей, често използван в биологичните изследвания. Изследователите първоначално са търсили дотогава неизвестни гени, влияещи върху продължителността на живота, когато започнали да изследват мутация в ген, участващ в РНК сплайсинга. Същият ген е свързан със синдрома на Верхай при хората.

Червеите, носещи мутацията, развили проблеми, наподобяващи важни характеристики на човешкото заболяване. Растежът им се забавил значително и те останали по-малки от нормалното.

За да изследват защо се е случило това, учените проведоха генетични скрининги и анализираха метаболизма на червеите. Те установиха, че мутацията е нарушила специфични метаболитни пътеки, които зависят от витамин B12 и са съществени за здравословен растеж и нормална клетъчна активност.

След това изследователите тествали дали допълнителното доставяне на витамин B12 може да противодейства на тези промени. Забележително е, че лечението възстановило нарушените метаболитни процеси до нормално ниво и коригирало аномалиите в развитието, свързани с мутацията.

„Бяхме изненадани да установим, че промяна в основен процес на РНК обработката има толкова целево въздействие върху метаболизма, зависещ от витамин B12", казва Джонатан Кьолшбах, първи автор на изследването. „Още по-вълнуващо беше, че успяхме до голяма степен да коригираме последствията от тази промяна в моделния червей с помощта на витамин B12."

Възможност за лечение на рядко генетично заболяване при хора

За да проучат дали откритията им могат да се прилагат и при хора, изследователите анализираха публично достъпни набори данни от човешки клетки. Те също си сътрудничиха с Хормоз Дафсари, невропедиатър в Университетската болница в Кьолн, за да съберат кръвни проби от пациенти, диагностицирани със синдрома на Верхай. Тези изследвания разкриха доказателства за подобни метаболитни промени при хората, което предполага, че пътищата, свързани с витамин B12, засегнати при червеите, може да играят роля и при човешкото заболяване.

Въпреки че резултатите са обещаващи, изследователите все още не са установили дали добавянето на витамин B12 може да подобри симптомите при хората със синдрома на Верхай. Ще бъдат необходими допълнителни изследвания, за да се определи дали ползите, наблюдавани при червеите, могат да бъдат трансформирани в лечение за пациентите.

Откритието повдига и по-широк въпрос. Метаболитни нарушения може да допринесат по-значително за заболявания, причинени от дефектен РНК сплайсинг, отколкото учените преди са признавали. Разбирането на тези връзки би могло да помогне на изследователите да идентифицират нови терапевтични стратегии, потенциално надхвърлящи синдрома на Верхай и обхващащи други редки генетични заболявания.

„Нашето изследване е добър пример за това как фундаменталните проучвания върху моделните организми могат да предоставят нови знания за човешките заболявания", казва Адам Антеби, директор на Института „Макс Планк“ за биология на стареенето и водещ автор на изследването. „Един основен биологичен въпрос може така да доведе до нов подход, който в дългосрочен план може да стане и медицински релевантен."