Жена от Плевен е станала жертва на следене в Плевен, съобщиха от полицията.

На 13 ноември 35-годишната жена е подала сигнал, че е получила тревожно телефонно съобщение, от което е разбрала, че е обект на проследяване.

Извършен е оглед на колата ѝ. В задната част, зад регистрационната табела, е открито техническо устройство за проследяване - тракер.

Установени са съпричастни към случая - 35-годишен мъж и 32-годишна жена. Мъжът е бил задържан. От двамата са иззети мобилни телефони.

Раследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.