На 17 ноември (вторник), от 22:00 ч. до 23:59 часа, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на купуването на е-винетки и на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.