Обновеният кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9, в квартал „Студентски град“, беше официално открит.

Софийският университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Медицинския университет (МУ) в София и с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ); стълб „Иновативна България“; компонент 1: „Образование и умения“; инвестиция 1 за „Модернизация на образователната инфраструктура“; дейност 4: „Изграждане на кампуси“.

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Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, включваща игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих.

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Специално внимание е отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих.

Обновеният кампус включва нови зелени и благоустроени пространства, съчетани със съвременни екологични и енергийно ефективни решения, поясняват от Софийския университет.

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Проектът е за два милиона евро от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), но са изразходвани 1,6 милиона евро.

Сред присъстващите на откриването на кампуса бяха народният представител и бивш министър на образованието и науката акад. Николай Денков, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, временно изпълняващият длъжността ректор на Софийския университет проф. Първан Първанов, заместник-ректори на СУ, ректорът на Медицинския университет в София проф. д-р Бойчо Ланджов, заместник-ректорът на УНСС проф. Цветана Стоянова, представители на Студентския съвет при СУ и студенти.

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Това е проект по НПВУ и той сега приключи, бяха спестени средства и за това роля има главният мениджър на Софийския университет, каза заместник-министър Николай Витанов.

Той обясни пред журналисти, че проектът е за три блока на СУ, на МУ в София и на УНСС, които са ремонтирани по тази програма. Очакваме в следващите два-три месеца студентите да започнат да живеят в тях. Това е едно прекрасно събитие и показва, че три университета, ако се обединят, не воюват помежду си, гледат в една посока, а средствата се изразходват правилно и икономично, могат да бъдат постигнати такива добри резултати, отбеляза акад. Витанов.

Заместник-министър Николай Витанов предаде поздрави от образователния министър проф. Георги Вълчев, който като ректор на СУ, има ключова роля за този проект.

Днес откриваме модерна, зелена и европейска среда, тази мащабна трансформация става възможна чрез едно ключово и безпрецедентно партньорство между СУ, МУ в София и УНСС. Заедно успяхме да защитим и реализираме един мащабен проект по НПВУ, каза изпълняващият длъжността ректор на Софийския университет проф. Първан Първанов.

Той благодари на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който като ректор на Софийския университет до май 2026 г., е бил двигателят, който е вдъхнал живот на тази идея и е дал силен начален старт на съвместния проект за кампуса. Проф. Първанов благодари за започването на проекта на МОН и на предишни негови ръководства, помогнали за началото на проекта преди около шест месеца, както и на главния мениджър на СУ.