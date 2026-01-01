Изграждането на нов кампус в столичния Студентски град предизвика остър конфликт между живущите в блок 7А и инвеститорите от водещите държавни университети. Докато гражданите алармират, че остават без единствения транспорт до домовете си, институциите подчертават, че проектът е напълно законен и се реализира върху държавна собственост с европейско финансиране, съобщава NOVA .

В блок 7А живеят около 250 души, сред които много преподаватели от висши учебни заведения и учени от БАН, семейства с деца и хора с увреждания. Според тях стартиралият строеж на спортен комплекс и предвидената ограда ще прекъснат единствения път за автомобили, линейки и пожарни.

„Предстои пълно безумие - да затворят нашия път. По този начин 102 апартамента остават без никакъв достъп до входа. Нямаме възможност дори при необходимост от евакуация да се изнесем от блока”, заяви г-н Станчев, жител на кооперацията. Протестиращите определиха като „абсурден” предложения алтернативен пешеходен маршрут, който се състои от тесни стълби с ширина един метър.

Отговорът на район „Студентски”: Пътят е бил нерегламентиран

От районната администрация излязоха с официално становище, в което се уточнява, че теренът е публична държавна собственост, предоставена на Министерството на образованието и науката:

"Имотът е публична държавна собственост и е предоставен за управление на Министерството на образованието и науката. Същият е вписан в кадастралната карта през 2012 г. в настоящите му граници и параметри на собственост. Обособеното пространство в имота пред блок 7, разположено между блок 7А и ул. „проф. Вили Таджер“, представлява публична държавна собственост и не попада в обхвата на общинската улична регулация, съгласно регулационния план от 1975 г.

Екипът на СО-район „Студентски“ е съпричастен към възникващото затруднение на живущите в бл. 7А. То е свързано с промяна на навиците поради затварянето на нерегламентиран транспортен достъп, преминаващ през имот публична държавна собственост. С оглед спецификата на казуса, кметът Петко Горанов предприе действия по заявяване на приоритетно финансиране пред Столична община за изграждане на ул. „проф. Вили Таджер“ по имотната граница с държавния имот в посока ул. „8-и декември“. Реализирането на тази инфраструктура ще обезпечи необходимия транспортен достъп до бл. 7А по близко алтернативно трасе".

Позицията на Софийския университет: Модернизация без алтернатива

Инвеститорът Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с МУ и УНСС, посочва, че проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и трябва да приключи до май 2026 г., за да се избегнат тежки финансови санкции.

"Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство започна ремонт и модернизация на терен към студентски общежития блок 7, 8 и 9 в квартал „Студентски град“, финансиран след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост; Стълб „Иновативна България“; Компонент 1: „Образование и умения“; Инвестиция 1 (С1.12): „Модернизация на образователната инфраструктура“; Дейност 4: „Изграждане на кампуси“.

Проектът предвижда ремонт и модернизация на пространство към студентски общежития 7, 8 и 9, които ще бъдат обособени в съвременен комплекс, съобразен с различните функционални изисквания на отделните пространства и дейности.

Проектът предвижда реконструкция на пешеходни алеи и изграждане на амфитеатър за лекции и други събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, включваща игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих.

Специално внимание ще бъде отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих.

Обновеният кампус ще включва нови зелени и благоустроени пространства, съчетани със съвременните екологични и енергийно ефективни решения.

Енергоспестяващо парково осветление и мерки за повишаване на сигурността, сред които системи контрол на достъпа и за видеонаблюдение, ще гарантират спокойствието и безопасността на студентите.

Софийският университет е изпълнил всички изисквания на закона. Всички необходими разрешения са получени предварително, проектът е съгласуван със Столичната община и Университетът е пристъпил към изпълнение на дейностите, които трябва да приключат до края на май 2026 г. Неизпълнението на тези дейности и незавършването на проекта ще доведе автоматично до налагане на санкции, които ще се изразяват във връщането на средствата, предназначени за изграждането на тези обекти.

Софийският университет е отговорил на кмета на район „Студентски“ по всички отправени въпроси. Едновременно с това миналата седмица Софийският университет е изпратил писмо до министъра на околната среда и водите, до Министерството на образованието и науката, до кмета на Столична община и до кмета на район „Студентски“, с което ги информира, че е изпълнил всички законни изисквания и че привежда в изпълнение проекта, поради което няма основание да не го завърши.

По никакъв начин не ограничаваме достъпа до сградата, разположена в близост до студентския кампус, защото има възможност за осъществяване на достъп откъм зала „Бонсист“".

Жителите на блок 7А обаче остават в протестна готовност, настоявайки за реален транспортен достъп, преди алеите им да бъдат окончателно заградени.