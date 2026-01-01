Ограничението за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път II-84 между Якоруда – Юндола остава в сила заради опасност от цялостно разрушаване на подпорната стена при по-голямо натоварване. На този етап не се предвижда премахване на временната организация на движението. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в отговор на запитване от БТА.

От АПИ припомниха, че пропадането на пътното платно при км 64+300 е установено на 1 ноември от служители на Областното пътно управление (ОПУ) в Благоевград. Причината е подкопана от река Дрещенец подпорна стена. В същия ден бе въведена временна организация на движението с ограничаване на тежкотоварния трафик, за да се предотврати по-нататъшно пропадане на пътя и да се осигури безопасността на движението.

На 10 ноември ОПУ – Благоевград е обявило обществена поръчка по неотложност за проектиране и строителство на подпорна стена, към момента се очаква становище от Агенцията по обществени поръчки. След сключване на договор с фирмата изпълнител ще започнат проектантските и ремонтните дейности на подпорната стена и пропадналия участък, допълниха от пътната агенция.

Заради ограничението шофьори на тежкотоварни автомобили от четири общини в региона организираха два мирни протеста – на 7-и и на 14 ноември. Те настояваха да бъде намерено решение, което да позволи преминаването на тежкотоварните автомобили през участъка. Според протестиращите обходният маршрут създава допълнителни затруднения и разходи за транспортните фирми и местния бизнес. На втория протест превозвачите заявиха, че ще продължат с протестните си действия всяка събота, докато не бъде намерено решение на проблема.