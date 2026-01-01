Заловиха 23-годишен шофьор след зрелищна гонка в Габрово, съобщиха от полицията.

На 14 ноември на ул. "Орловска" автопатрулен екип е подал светлинен и звуков сигнал за спиране на автомобила му.

Водачът не се е подчинил, ускорил е движението си и е направил опит да избегне проверката. Два автопатрулни екипа са предприели действия по установяване и спиране на автомобила, като са организирани и заградителни мероприятия.

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Въпреки многократно подадените сигнали водачът е продължил движението си, преминавайки с висока скорост по улици и булеварди в габрово и създавайки предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия.

Впоследствие водачът е успял да се укрие. В хода на предприетите действия, на кръстовището между бул. „Стефан Караджа“ и ул. „Д-р Никола Василиади“, водач на служебен полицейски автомобил е загубил контрол над управлението и се е блъснал в предпазна метална ограда. При произшествието няма пострадали.

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Нанесени са материални щети по служебния автомобил и пътната инфраструктура. Пробите на полицейския служител за алкохол и наркотици са отрицателни.

На местопроизшествието е извършен оглед от следовател при Окръжната прокуратура в Габрово. По случая е образувано следствено дело. След разследване е установен младият мъж, който е задържан.