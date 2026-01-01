Санкционираха двама младежи - на 19 и 18 години за незаконна гонка в плевенско село, съобщиха от полицията.

По време на специализирана операция, проведена на 27 октомври на територията на село Ясен, служители забелязали, че в центъра на населеното място два автомобила да се изпреварват неколкократно и да създават опасност за останалите участници в движението.

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Колите са последвани с включен светлинен и звуков сигнал и принудени да спрат за проверка.

На дамата водачи са съставени по фишове.