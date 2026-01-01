Полицията в Габрово се самосезира и извърши незабавна проверка по повод нарушение на пътя, публикувано в социалните мрежи.

ОД на МВР-Габрово

Във връзка с публикувани в социалните мрежи снимки, на които е заснет товарен автомобил, движещ се в насрещното платно на кръстовището между бул. „Трети март“ и бул. „Априлов“ в града, директорът на ОД на МВР старши комисар Илиян Иванов разпореди незабавна проверка.

На 13 ноември служители на сектор „Пътна полиция“ са прегледали записи от системата за видеонаблюдение на Община Габрово, въз основа на които е установено, че нарушенията са извършени на 12 ноември от 39-годишен мъж.

ОД на МВР-Габрово

По случая е образувано административнонаказателно производство.