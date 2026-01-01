Съветът на ЕС съобщи, че налага санкции на хакерската група NoName057 заради дългогодишните й атаки удари срещу европейски организации. Отбелязва се, че това е проруска хакерска група, появила се през март 2022 г. след руското нахлуване в Украйна, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Групата поема отговорност за кибератаки срещу държавни институции, ключова инфраструктура и частни дружества в Украйна, САЩ и държавите от ЕС, се посочва в съобщението. В ЕС тази група удари сайтове и портали в различни области с атаки DDoS. Обектът на атаките са областите на енергетиката, финансите и транспорта, съоръженията за водоснабдяване, както и политическите партии и кандидатите по време на избори, се пояснява в съобщението.

Съветът на ЕС санкционира и "Агенция за социален дизайн" (Social Design Agency - SDA), базирано в Москва дружество за връзки с обществеността, което изпълнява проекти за манипулиране на информация. Тези проекти се финансират, управляват и контролират от Администрацията на президента на Русия. Дружеството постоянно манипулира медийната среда и социалните мрежи, разпространява проруска пропаганда и дезинформация, води кампания за манипулиране на информацията. Агенцията организира дезинформационни кампании срещу обществената подкрепа в Европа за Украйна, включително в контекста на изборите за Европейски парламент през 2024 г., както и специализирани операции срещу държави от ЕС, като Германия и Франция, пише в съобщението.

Наложени са санкции също срещу руските пропагандисти Виталий Елисеев и Пьотр Марченко, на родения в Украйна блогър и военен коментатор Юрий Подоляк, както и Чей Боус от международния видеоканал RT. Те са участвали в манипулиране на информация и разпространение на твърдения, които оправдават и поддържат военното нападение срещу Украйна, се пояснява в текста.

Общо в списъците със санкционирани от ЕС заради участие в политики на правителството на Руската федерация срещу демокрацията, върховенството на закона, стабилността или сигурността в ЕС, както и техния суверенитет или независимост, са включени досега общо 111 физически лица и 21 организации. Заради злонамерени онлайн дейности срещу целостта и сигурността на ЕС вече са санкционирани 27 физически лица и 12 организации.

Съветът на ЕС наложи днес санкции на още 12 физически и 101 юридически лица заради ударите по украинската гражданска инфраструктура. Включени са близо 50 руски банки и финансови институции, едноличният собственик на руския гигант в търговията на дребно Wildberries, както и лице, което контролира мажоритарния дял в друга голяма руска компания за електронна търговия - Ozon. Добавени са и други субекти и бизнесмени от руския нефтен и енергиен сектор. Енергийните компании, включени днес, управляват руски петролни рафинерии и петролния терминал в Санкт Петербург, пише в съобщението.

Налагат се санкции също на дружества от Обединените арабски емирства, Китай, Сейшелските острови и Оман, купувачи на суров петрол с руски произход.

Санкциите се въвеждат заради действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.