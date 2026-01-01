В най-новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА Даниела Пехливанова ни кани на чаша смях, смесена с доза горчива истина за майчинството. Забравете за перфектните прически и белите костюмчета на Инстаграм децата! Днес на гости са две майки на по три деца – Неда Малчева, която превръща абсурдите на родителството в карикатури, и Диана Стоева, известна с книгите си „Трите ми прасенца“, „Трите ми момченца“, която разказва истинските истории за това, как животът понякога те запраща във фонтана (буквално!). Пригответе се за откровения без филтър, защото няма да говорим за красота, нито за лекуване.

От розови мечти до рошава действителност: Ето защо майчинството не е за всеки

Самата Даниела Пехливанова си признава, че някога е била наивна. „Аз, например, като родих, си мислех, че детето, като го облека, като го нахраня, като го сложа да спи, честно ви казвам, то ще си спи, няма да ме събуди през нощта, защото е нахранено. Е, оказало се, че детето я будило по 15 пъти на вечер, не е съвсем в тази картинка. Подобно на Неда, която споделя, че „никога не съм намирала нищо смешно в майчинството“ и двете дами използват хумора като спасителна лодка в океана на родителските абсурди.

А абсурдите? О, те са в изобилие! Диана разказва как по време, когато е имала три бебета под две години, едното дете се озовало във фонтан в ресторант, а през това време „ми звънна мъжа ми, който ми каза по телефон, че се е заключил в тоалетната.“ „Аз започнах да се смея истерично.“

Мозъкът в калта, или как да не изтрещиш (поне днес)

Неда Малчева, чиито карикатури изобразяват „рошавата коса, чехлите, винаги окапаната блуза“, не крие, че майчинството я е докарало до предела. „От психическото ми състояние, достигна дъното, ядрото на земята и след ядрото продължава да копае.“

Диана пък си е изработила философия: „Ако аз не съм щастлива и те няма да са щастливи.“ Това включва и споделяне на грижите, така че „Единия ще отиде където трябва да се ходи. Другия ще обърне внимание на себе си. После ще се разменим.“

Един тийнейджърски коментар обобщава цялата драма. Когато Неда Малчева се оплаква на 17-годишния си син от купищата работа, той я пита: „Ама някой умря ли? И какво ще стане, ако не ми направиш закуска? Аз ще си купя.“ Е, изглежда, новото поколение е по-лежерно от нас, което може и да не е лошо!

Инстаграмските илюзии срещу реалността на изписването (без арфа)

Даниела Пехливанова повдига темата за бляскавите Инстаграм майки. Диана веднага дава пример с изписването на третия си син: „ По същото време роди и една инфлуенсърка. Тя беше качила снимки и имаше букли, имаше кетъринг с артишок, октопод. Тя беше организирала и арфа за изписването.“ В контраст, Диана се озовава с дънки, които й до коленете. В този момент на хаос, тя си помислила: „Сега тук да имах и аз една арфа.“

Истината е, че „това, което виждат в социалните мрежи, наистина е само една снимка, а всяко нещо в този живот струва друго нещо.“ Затова Диана призовава майките да не се сравняват и да не се чувстват зле, ако животът им не е като от списание… Или като изписване с артишок и арфа.

NOVA LAB ГРИЖА

От „трите ми прасенца“ до пенсия в халат: Бъдещето на майчинството

Диана Стоева обяснява и промяната на името на страницата си във Фейсбук от „Трите ми прасенца“ до „Трите ми момченца“. Първоначалното име дошло, защото децата ѝ се цапали много като малки. „Не знам как го правеха, но всичко, което ядяха, беше навсякъде, но не и в устата.“ Когато пораснали, решила да ги ребрандира, а занапред дали ще има „Трите пубертета“, ще видим.

Неда Малчева пък има ясна визия за своето бъдеще: „Искаме да си купим малка къщичка на края на едно друго село. Той (мъжа й) иска да гледа една коза и една крава. А пък аз да рисувам по сатенен халат на един статив, залеза и да пия коняк.“

Майчинството е „малко страшен“ свят, но тези две дами ни показват, че с доза самочувствие, малко егоизъм и много смях, можем не просто да оцелеем, а дори да се наслаждаваме на пътешествието. Защото „Никога не е късно да почнеш да спортуваш, да минеш на друга глава. Никога не е късно да имаш време за себе си.“