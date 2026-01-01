За подмяна на камери ще се промени организацията на движение на 19 ноември, четвъртък, в периода от 08:00 до 20:00 часа при 6-и км на път II-18 Софийски околовръстен път, в района на кв. „Казичене“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По време на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в платното в посока от кв. „Чепинци“ към кв. „Казичене“, като трафикът ще се осъществява в свободните ленти, в които не се работи в съответния момент.

Шофьорите да следват временната пътна сигнализация, предупреждават от пътната агенция.

БТА припомня, че на 19 ноември за подмяна и настройка на пожароизвестителната система за четири часа ще се ограничи движението в тръбата на тунел „Железница“ на АМ „Струма“ в посока София. Дейностите ще се изпълняват в периода от 09:00 часа до 13:00 часа.