Млад мъж от Гълъбово върна изгубена чанта с над 2000 евро и лични документи на собственика ѝ. За постъпката си Стоян Костадинов получи благодарствен адрес от директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Отличието му беше връчено днес в Районното управление в Гълъбово от началника на управлението главен инспектор Светослав Боев.

Случаят е от 5 ноември. След посещение на търговски обект гражданин изгубил чантата си, в която имало лични документи и над 2000 евро. По-късно той отишъл в полицията, за да съобщи за случилото се.

Междувременно Стоян Костадинов намерил чантата и решил да я предаде в Районното управление. Преди това попитал в търговския обект дали някой я е потърсил. Служителите му казали, че не знаят на кого е, но че човек вече я търси.

ОДМВР-Стара Загора

Младият мъж тръгнал с баща си към полицията, където заварил собственика. След като видял личните му документи и го разпознал и предал намерените вещи.

„Да бъдем хора в днешно време е рядкост“, каза Стоян Костадинов. Той призова хората, които намерят чужди вещи или пари, да се поставят на мястото на собственика и да му ги върнат.

„Това добро дело заслужава уважение! Вярвам, че постъпката ви е повод за гордост за вас, за вашите близки и за всички, които ви уважават и ценят! Нека бъде пример за подражание за младите хора! От сърце ви желая здраве и много успехи!“, се казва в благодарствения адрес на директора на ОДМВР – Стара Загора.