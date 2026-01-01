Иракски съд осъди днес още шестима джихадисти с френско гражданство на доживотен затвор за принадлежността им към групировката "Ислямска държава" (ИД) в рамките на процес срещу 47 френски радикални ислямисти, прехвърлени от Сирия миналата година, предаде Франс прес.

Сред шестимата е 45-годишният Тома Барнуен, ветеран от джихадистката мрежа в Югозападна Франция, известна като Ггрупата от Артига", и близък до радикализираните братя Клен, които поеха отговорност от името на "Ислямска държава" за атентатите от 13 ноември 2015 г., посочва АФП.