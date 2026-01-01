До 22 ноември включително е преустановен приемът на пациенти в Акушеро-гинекологичното (АГ) отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник заради авария по водопроводната инсталация. Това съобщиха от лечебното заведение.

Аварията е възникнала във водопроводната инсталация на етажа, на който се намира отделението. Повредата създава риск за нормалното протичане на лечебно-диагностичния процес и спазването на санитарно-хигиенните изисквания, поради което се налага извършването на неотложен ремонт. За ситуацията е уведомена Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник.

За да бъде осигурена непрекъсната акушеро-гинекологична медицинска помощ за жителите на област Перник, болницата в Перник има сключен договор със Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ в София.

Очаква се работата на АГ отделението да бъде възобновена на 23 ноември, понеделник, след отстраняването на аварията и възстановяването на необходимите санитарно-хигиенни условия.