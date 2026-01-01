Две земетресения са регистрирани през нощта срещу 18 ноември – едното в Румъния, а другото на територията на България, край Смолян. По-силният трус е с магнитуд 5,4 по Рихтер и е в района на сеизмичната зона Вранча, а вторият е с магнитуд 3,7 край Смолян. Земетресението в района на Вранча е усетено в десетки населени места в България. Трусът е събудил и изплашил хора в различни части на страната, като жители на Русе, Варна, Пловдив, Търговище, Шумен и още градове споделят в социалните мрежи за преживяното.

Земетресението във Вранча е регистрирано в 02:48 ч. на 18 ноември 2026 г. по данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. Епицентърът му е в района на град Бузъу, Румъния.

Трусът е бил на 200 км от Русе, на 280 км от Плевен, на 290 км от Варна и на 400 км от София.

Зона Вранча е един от значимите източници на сеизмично въздействие извън територията на България. Земетресенията там са дълбоки – на повече от 60 км, и могат да бъдат усетени у нас, като най-силно въздействие обикновено има в Северна България.

Жители на Русе съобщават в социалните мрежи, че продължителността е била между десет и 15 секунди, някои са получили и предупредителни известия на телефоните си.

Трусът във Вранча е усетен в редица градове в България. В социалните мрежи потребители пишат, че са усетили земетресението в Търговище, Русе, Смолян, Силистра, Варна, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Карлово и Кърджали.

Част от потребителите споделят, че земетресението ги е събудило от сън. Други коментират, че са усетили разклащане в жилищата си в ранните часове на нощта.

„Изкара ми акъла!“, пишат някои потребители. Други отбелязват, че земетресението се е усетило особено силно по високите етажи.

Хората съобщават, че трусът е бил осезаем: „Ние в къща доста силно го усетихме, представям си на висок етаж“.

Има и потребители, които разказват, че са получили предупреждение на телефоните си секунди преди земетресението. „Да, а секунди преди това телефона ми се раззвъня“.

По-късно, в 03:16 ч., е регистрирано и второ земетресение – с магнитуд 3,7 в района на град Смолян, съобщават още от Националния сеизмологичен център към БАН.

Епицентърът на този трус е на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София. По първоначални данни земетресението е усетено в района на Смолян и околността.