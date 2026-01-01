На първо място е подкрепата за хората и смятам, че с бюджета я уплътняваме. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов пред журналисти в благоевградското село Падеш, където гостува на откриването на нови сгради за резидентна грижа и реконструкция на дома за възрастни хора с деменция в селото.

На журналистически въпрос във връзка с ролята на държавата на местата, където са най-нуждаещите се, Пеканов каза, че се прави нужната инфраструктура, като отбеляза, че това невинаги се е случвало. Сега имаме такава инфраструктура – модерна, хубава, която да им носи спокойствие и подкрепа, днес видяхме именно нещо такова по Плана за възстановяване и устойчивост, има финансирани домове за възрастни, домове за хора с деменция каза още вицепремиерът и допълни, че това, което се прави, е да се гради "заедно, в добра координация с местната власт". Пеканов отбеляза, че инфраструктура вече има, като и продължава да се гради. Той посочи, че много домове са изградени по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сега трябва да гарантираме и социалната политика, каза още той и отбеляза, че с предложения от правителството бюджет се предвиждат повишения на голяма част от социалните мерки, сред които са семейства с деца, за деца с увреждания, за хора в затруднено положение, както и за пенсионери, учители, млади лекари. Пеканов посочи, че социалният пакет е бил на първо място и допълни, че получават критики от опозицията, че дефицитът продължава да бъде голям, но на първо място е подкрепата за хората, която, според него, се уплътнява с бюджета.

Във връзка с бюджета Пеканов коментира още, че според него в сегашната ситуация е намерено балансирано решение, с което от една страна се намалява дефицитът всяка година, а в същото време се запазват социалната политика, политиката по доходите и инвестициите.

Атанас Пеканов бе гост на официалната церемония, с която бяха открити три новопостроени сгради за предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора с деменция, както и на реконструираната сграда на Дома за възрастни хора с деменция, в която ще бъде разкрит Дневен център за съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с деменция и техните семейства. Пълното преобразяване на пространството, изграждането на новите сгради и обновяването на съществуващата е извършено проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.