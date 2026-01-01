Сухопътните войски на България са най-старият и многочислен вид въоръжени сили, гръбнакът на отбранителните способности на Българската армия. Те доказаха, че ценностите дълг, чест и родолюбие са водещи в изпълнението на войнския дълг. Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на церемония, на която отличи с Почетния знак на президента офицери от Сухопътните войски на България. На церемонията, която се проведе в Гербовата зала на Дондуков“ 2 в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски 19 ноември, присъстваха курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

Президентът Илияна Йотова отличи с Почетен знак ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев. Отличията се връчват на четиримата военнослужещи за значимия им принос в развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявен висок професионализъм в защита на независимостта на Република България в мирно време.

В приветствието си държавният глава отбеляза, че 19 ноември остава символен за историята и българската бойна слава заради проявения героизъм на предците ни, които край Сливница самоотвержено отбраняват Съединението и извоюваната свобода на Родината години по-рано. „Сломен е опитът за посегателство върху обединението, а българите доказват на света, че оттук нататък в свои ръце поемат съдбата си и готовността да я бранят докрай“, посочи тя.

Президентството

По време на церемонията Илияна Йотова подчерта още, че празникът на Сухопътните войски е повод за изразяване на признателност към всички военнослужещи и цивилни служители от този род въоръжени сили за техния труд, усилия и професионализъм. „Присъствието на курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ днес е символ на приемствеността. Като на бъдещи командири им пожелавам да бъдат достойни, както бяха техните предци“, каза още президентът.

„Уважаеми офицер от запаса Добрев, Вашата служба преминава през най-тежките гарнизони, командвали сте най-боеспособните подразделения на Българската армия, а опитът Ви буди респект и уважение сред няколко поколения офицери. Имате личен принос за боеспособността на този вид сили в трудни времена и неблагоприятна политическа обстановка“, обърна се Илияна Йотова към генерал-лейтенант о.з. Иван Добрев. Държавният глава изтъкна, че през своите 37 години служба ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев е демонстрирал войнски труд и професионализъм и именно тези качества са били проявени от него като командващ Сухопътните войски, а по-късно и като заместник-началник на отбраната. Задълбочените познания и командирски опит на подполковник Теодор Джунов са в основата на делегираните му отговорности да организира противодействието срещу безпилотни летателни системи, заяви президентът. „Войната ни показа по нелесен начин, че това ще бъдат войните на бъдещето, което ще изисква иновативност, инициатива и бърза адаптация към променящата се среща“, отбеляза държавният глава. В приветствието си президентът подчерта експертизата на подполковник Андрей Василев в областта на логистиката, както и солидния му опит зад граница в мисии в Афганистан и Босна и Херцеговина.

Илияна Йотова отправи думи на благодарност към семействата на военнослужещите за тяхната безрезервна подкрепа по техния труден професионален път.

От името на наградените ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев благодари на държавния глава за връчените отличия. Той пожела на всички военнослужещи в редиците на Българската армия лично и семейно щастие и посочи, че модернизацията на Въоръжените сили е ключов фактор за това България да бъде уважавана в рамките на НАТО и по света.

Преди началото на церемонията президентът проведе среща с курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“, в която участва и бригаден генерал д-р Станчо Кайков – началник на университета. Държавният глава поздрави курсантите за избора им да се посветят на военната професия и отбеляза адаптираните програми на учебното заведение, които отразяват съвременните предизвикателства пред сигурността в регионален и международен план. По време на разговоря Илияна Йотова изтъкна усилията на Военноморските и Военновъздушните сили на страната, които полагат в региона на Черно море след случаите на атаки с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Държавният глава подчерта още, че модернизацията на Въоръжените сили е необходимост, независимо от финансовите предизвикателства, пред които е изправена страната ни.

Генерал-лейтенант (о.з.) Иван Кирев Добрев

Генерал-лейтенант (офицер от запаса) Иван Кирев Добрев завършва Висшето народно военно училище „Васил Левски“ със специалност „Танкови войски – строеви профил“. Последователно заема длъжностите командир на танков взвод, командир на танкова рота, заместник-началник щаб на танков полк и началник щаб на танков батальон. Генерал-лейтенант Добрев командва мотострелкови полк в Момчиловград, танкова бригада в Сливен и дивизия в Хасково. През 2006г. е назначен за Командващ на Сухопътните войски и през 2010г. преминава в запаса.

Генерал-лейтенант (о.з.) Стефан Стефанов Василев

Генерал-лейтенант (офицер от запаса) Стефан Стефанов Василев завършва Висшето народно военно училище „Васил Левски“ със специалност „Мотострелкови войски“ и преминава през длъжностите командир на мотострелкови взвод, мотострелкова рота и началник на щаба на мотострелкови батальон. През 2000г. завършва Генералщабния факултет на Военна академия „Г. С. Раковски“ и поема командването на механизирана бригада в Хасково, на бригадно резервно командване в Хасково и на танкова бригада в Сливен. Преминава през длъжностите началник на щаба на Командване на оперативните сили, помощник-началник на щаба на Командване на Сухопътните войски и началник на щаба на Сухопътните войски. През 2010г. е назначен за командир на Сухопътните войски, а през 2012г. – за заместник-началник на отбраната. През 2014г. преминава в запаса.

Подполковник Теодор Иванов Джунов

Подполковник Теодор Иванов Джунов завършва Националния военен университет „Васил Левски“ със специалност „ПВО на войските“ и служи в зенитно-ракетния дивизион в Плевен на длъжностите командир на взвод, заместник-командир на рота и командир на рота. От 2017 г. до 2018г. взема участие в небойната мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“. През 2021г. завършва факултет „Командно – щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и е назначен за началник на щаба на в зенитно-ракетен дивизион. Подполковник Джунов заема длъжността командир на зенитно-ракетен дивизион от 2024г.

Подполковник Андрей Василев Василев

Подполковник Андрей Василев Василев завършва Националния военен университет през 2008 г. със специалност „Тилови войски - ГСМ“. Служи като помощник-началник на отделение в механизиран батальон и заместник-началник на щаба на батальон за логистично осигуряване. През 2012г. за шест месеца заема длъжността заместник-командир на рота в българския контингент в Кандахар, Афганистан. През 2023г. участва в операцията на Европейския съюз „Алтея“ в Босна и Херцеговина като логистичен офицер в многонационалния батальон. Подполковник Василев е началник на отделение в щаба на механизирана бригада от 2026г.