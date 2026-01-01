Кметът на Трявна Денчо Минев призова хората да помогнат на зъболекарката Даниела Димитрова, чиято къща изгоря при пожар в неделя, 15 ноември. Това е единственият ѝ дом.

Малко преди 11:00 ч. жената видяла пламъци в къщата и за секунди огънят обхванал цялата триетажна сграда. Тя успяла да се спаси заедно с брат си и дъщеря си и да повика помощ. Никой не е пострадал.

Пожарът е потушен, но къщата е почти унищожена. Незасегнати са останали само две стаи и денталният кабинет на Димитрова.

На помощ се притекли пожарникарите от Трявна и доброволци от общинското доброволно формирование. В понеделник работата продължава. Махат се изгорелите греди от покрива и се почистват помещенията, а общината е осигурила техника и работници.

„Щетите обаче са огромни и ремонтът ще отнеме време и средства. Зимата и студът също идват“, написа кметът във Фейсбук.

Освен като зъболекар, Димитрова работи и като медицински работник по проект за иновативни здравни услуги към общината.

Който иска да помогне, може да дари пари по банковата ѝ сметка:

IBAN: BG40ESPY40040035062984

Титуляр: Даниела Пантелеева Димитрова