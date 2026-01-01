Северозападният район на България е с най-много загинали при катастрофи в целия Европейски съюз спрямо броя на населението. Това показват данни на Евростат за 2024 г., публикувани ден след Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Районът обхваща областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. През 2024 г. там са загинали 97 души при катастрофи. Това прави 148 загинали на милион жители, най-високият показател сред всички 244 региона в ЕС. Средното за Съюза е 45 загинали на милион жители, тоест в Северозапада смъртността на пътя е над три пъти по-висока.

След Северозападна България в класацията са португалският регион Алентежу със 137 загинали на милион жители, френските отвъдморски региони Гваделупа (131) и Гвиана (114), Корсика (113) и румънският регион Югозападна Олтения (111).

Единственият район под средното за ЕС е Югозападът

Тревожни данни: Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС

От шестте района в България само Югозападният е с по-малко загинали от средното за ЕС, 40 на милион жители. Той обхваща София, Софийска област, Благоевград, Перник и Кюстендил.

Във всички останали райони смъртността е по-ниска, отколкото в Северозапада, но остава над средната за ЕС. В Северния централен район загиналите са 76 на милион жители, в Североизточния 83, в Южния централен 80, а в Югоизточния 79.

По-малко жертви в страната

В цяла България през 2024 г. при катастрофи са загинали 478 души, с 47 по-малко от предходната година. Това прави 74 загинали на милион жители, при 81 през 2023 г.

Според справка на БТА от 2004 г. насам, откогато има данни на Евростат, жертвите по българските пътища са били под 500 само в две години, 2020 и 2024. През 2006, 2007 и 2008 г. загиналите са били над 1000 годишно.

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Най-безопасните региони

В ЕС през 2024 г. общо 20 210 души са загинали при катастрофи. В 15 региона загиналите са под 20 на милион жители, а във финландския регион Оланд няма нито един загинал. Сред най-безопасните са още Брюксел с 9 загинали на милион жители, Стокхолм и Виена с по 10 и испанските градове Мелиля и Сеута с 11 и 12.

В 129 от 244-те региона на ЕС загиналите на пътя са над средното, в 113 са под него, а в два са точно колкото средното.