52-годишен ирландец с алжирски произход беше осъден на доживотен затвор за опит за убийство при нападение с нож в Дъблин през 2023 г., при което бяха ранени няколко деца. Инцидентът предизвика масови безредици, сблъсъци с полицията и разграбване на магазини, предаде АФП.

Риад Бушакер беше признат за виновен през юли по осем обвинения, свързани с нападението пред училище в центъра на ирландската столица на 23 ноември 2023 г. При атаката петгодишно момиче и жена на около 30 години бяха тежко ранени и изпаднаха в критично състояние.

Момичето, което Бушакер намушка в сърцето, е получило катастрофално мозъчно увреждане. Детето вече не може да говори, придвижва се с инвалидна количка и се храни чрез сонда в стомаха, тъй като не може да преглъща безопасно.

При нападението бяха ранени също петгодишно момче и шестгодишно момиче.

Служителката в детско заведение Лиан Флин, която се намесила, за да защити децата, получила тежки наранявания и се наложило да претърпи спешна операция.

Часове след атаката в интернет започна да се разпространява невярна информация за самоличността на заподозрения, която подхрани недоволството сред антиимигрантски активисти и крайнодесни групи.

В центъра на Дъблин избухнаха най-тежките безредици от десетилетия. Тълпи се сблъскаха с полицията, подпалиха автомобили и разграбиха магазини.

Насилието шокира страната и предизвика продължили дни наред дебати за имиграцията, дезинформацията в интернет и обществения ред.

Близо 100 души бяха арестувани, а срещу повече от 80 бяха повдигнати обвинения.

По време на съдебния процес Бушакер не се призна за виновен по три обвинения в опит за убийство и три обвинения в нападение с причиняване на телесни повреди.

Той отхвърли и обвиненията за умишлено или безразсъдно причиняване на тежка телесна повреда, както и за демонстративно размахване на опасно оръжие - кухненски нож с дължина 36 сантиметра.

Съдия Тони Хънт съобщи на съдебните заседатели, че две години преди нападението Бушакер е страдал от доброкачествен мозъчен тумор, наложил хирургична операция.

Хънт уточни, че непосредствено след атаката нападателят е получил травма на главата вследствие на намесата на случайни минувачи, поради което се е наложило болнично лечение.

Бушакер е бил признат за годен да участва в съдебния процес, тъй като „няма данни да е страдал от психично разстройство по време на инцидента“, заяви съдията.

В хода на делото бяха изслушани показанията на повече от 80 свидетели, включително очевидци, служители на спешните служби, полицаи и криминалисти.