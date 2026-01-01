Екип на Военномедицинска академия (ВМА) извърши чернодробна трансплантация на 44-годишна жена с напреднала цироза вследствие на инфекция с вируса на хепатит Б. Операцията е проведена успешно в късните часове на 15 ноември, съобщиха от лечебното заведение.

Донорът е 45-годишна жена, а възможността за трансплантацията е станала реалност благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Операцията е преминала с минимална кръвозагуба и с обичайна продължителност. Към момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана е, контактна и адекватна, съобщава ръководителят на трансплантационния екип проф. д-р Васил Михайлов.

Органната експлантация е извършена от екип на „Пирогов“ в състав д-р Цветан Тричков и д-р Иван Иванов.

От ръководството на ВМА изразяват признателност към близките на донора за благородното решение да дарят шанс за живот в изключително тежък за тях момент. Благодарност е отправена и към медицинските специалисти от двете болници, координатора по донорство д-р Мина Вапирева и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за професионализма и добрата координация.

От академията посочват, че поредната чернодробна трансплантация е резултат от съвместната работа на медицинските екипи, прецизната организация и готовността за донорство.