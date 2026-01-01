Варненската организация на Българския Червен кръст осигури храна и топли дрехи за спасените моряците от търговския кораб Betul 8, съобщиха от пресцентъра на Областната управа във Варна.

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Припомняме, че плавателният съд подаде сигнал за бедствие и екипажът бе докаран до авиобаза „Чайка“ във Варна с вертолет.

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Областният управител Марио Смърков е изразил специална благодарност към червенокръстците за незабавната реакция, проявената съпричастност и високата степен на организационна готовност, допълниха от администрацията.

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Смърков е благодарил и за навременните действия на Военноморските и Военновъздушните сили по време на спасителната операция по евакуиране и транспортиране на екипажа на търговския кораб, преминала при пълна координация между всички ангажирани структури и приключила успешно. По думите на Смърков, цитиран от пресцентъра на общинската администрация, именно в такива ситуации солидарността и човешката подкрепа придобиват своя най-истински смисъл.

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