През октомври 2026 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1,2 на сто, а годишната инфлация за октомври 2026 г. е 6 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Инфлацията от началото на годината (октомври 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 5,4 на сто. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. спрямо периода ноември 2024 - октомври 2025 г. е 5,1 на сто.

Експресната предварителна оценка на НСИ през октомври беше за месечната инфлация от 1,3 на сто, а за годишната - 6,1 на сто, сочи справка в НСИ. През септември НСИ отчете отрицателна стойност на месечната инфлация от 0,2 на сто, а годишната инфлация беше 5,7 на сто.

Месечна инфлация

Според ИПЦ през октомври 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - със 7,4 на сто; „Развлечения, спорт и култура“ - със 7 на сто; „Образователни услуги“ - с 2,5 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 1,1 на сто; „Застрахователни и финансови услуги“ - с 0,7 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,6 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,4 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,4 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 0,4 на сто; „Информация и комуникация“ - увеличение с 0,4 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 0,3 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,3 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Транспорт“.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (октомври 2026 г. спрямо октомври 2023 г.) е 13,7 на сто, а за последните пет години (октомври 2026 г. спрямо октомври 2021 г.) е 41,5 на сто.

Хармонизиран индекс на потребителските цени

През октомври 2026 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени, е 0,7 на сто, а годишната инфлация за октомври 2026 г. спрямо октомври 2025 г. е 5,9 на сто. Инфлацията от началото на годината (октомври 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 5,6 на сто. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. спрямо периода ноември 2024 - октомври 2025 г. е 4,4 на сто.