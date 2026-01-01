Товарен кораб под сомалийски флаг подаде сигнал за бедствие в българската изключителна икономическа зона на Черно море, след като екипажът съобщил, че плавателният съд потъва.

Сигналът е получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център – Варна. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Инцидентът е станал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Към мястото са насочени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) – два български, един румънски и един турски. Действията се координират от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

В спасителната операция са включени и два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на Военновъздушните сили, които ще извършат наблюдение и разузнаване на района.

Корабът BETUL 8 плава с 12-членен екипаж и е пътувал от Тулча, Румъния, към Египет. Той превозва близо 3 тона насипна пшеница.

Преди две седмици кораб, превозващ литиево-йонни батерии, беше ударен от три дрона на около 17 морски мили от нос Калиакра.