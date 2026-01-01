Парк-музей „Врана“ ще има собствен постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка. Това предвижда доклад на кмета на София Васил Терзиев. Целта е паркът отново да отвори врати за посетители през пролетта.

„За първи път парк-музей „Врана“ ще има собствен постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка“, заяви Терзиев.

За поддръжката на близо 970-те декара на парка се предвиждат по 841 586 евро всяка година. Парите са за косене, поливане, санитарна резитба, поддръжка на алеите и водната мрежа и за заплати. Към общинското предприятие „Паркове и градски градини“ ще бъдат създадени 21 постоянни работни места. В екипа ще има ландшафтен архитект като ръководител, озеленители, оператори на автовишка и работници по поддръжката.

Освен това се отпускат еднократно 991 905 евро. От тях 582 873 евро са за специализирана техника и оборудване, а 409 032 евро за аварийното обезопасяване на парка, което започна през август.

При обследването на територията са открити над 600 изсъхнали и опасни дървета, които ще бъдат премахвани постепенно. „От август разчистваме терена, косим, извозваме паднали дървета и обезопасяваме парка стъпка по стъпка. Вече са премахнати над 150 от опасните и заболели дървета“, каза кметът.

Паркът беше затворен за посетители през 2025 г. „Бяхме принудени да затворим „Врана“, след като държавата месеци наред отказваше да ни предостави правно основание да продължим да го стопанисваме“, припомни Терзиев. През май тази година Министерският съвет предостави парка за безвъзмездно управление на Столичната община, а в края на юни беше подписан приемо-предавателният протокол. Кметът благодари на Вяра Тодева и на служебния кабинет.

Предстои да бъде изготвен подробен план за управление и развитие на парка. Директорът на „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов трябва да го представи до три месеца. Планът ще бъде подготвен заедно с дирекция „Зелена система“ и направление „Градско планиране и развитие“.

„Врана“ е част от историята на София и национално богатство, което заслужава постоянна, професионална и отговорна грижа“, каза Терзиев.