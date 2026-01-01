Украинският президент Володимир Зеленски призова американското правителство и компанията на Илон Мъск да премахнат ограниченията върху работата на сателитната интернет система Starshield. По думите му забавянето на услугата затруднява способността на Украйна да противодейства на руските атаки.

„Разчитаме на премахването на тези ограничения. Защитата на човешкия живот и енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата зависи пряко от това“, заяви Зеленски.

Ограниченията в скоростта на Starshield – военна сателитна комуникационна услуга, разработена от SpaceX на Илон Мъск и предоставена на Украйна от правителството на САЩ – са предмет на дискусии от няколко седмици.

Зеленски съобщи, че е възложил на украинските представители да поддържат възможно най-тясна координация с американската администрация и компанията на Мъск.

„Важно е да бъдем от правилната страна на историята“, каза той..

Украйна използва стандартната услуга Starlink за комуникации на бойното поле, докато Starshield се прилага и за подпомагане на операциите по прихващане на дронове във въздушното пространство на страната.

Ограниченията затрудняват прехващането на руските дронове

Проблемите със скоростта на връзката бяха забелязани за първи път през октомври и предизвикаха противоречиви изявления от страна на Илон Мъск и американския президент Доналд Тръмп.

Мъск заяви, че отговорността за ограниченията е на американското правителство, тъй като то контролира Starshield. Тръмп отрече да носи отговорност и заяви, че е казал на милиардера да „го върне обратно“.

След около седмица изглеждаше, че работата на системата се нормализира, но впоследствие Украйна съобщи, че ограниченията продължават да действат.

Проблемите с комуникациите съвпаднаха с обтегнатите дипломатически отношения между Зеленски и Тръмп заради украинските удари по руската петролна инфраструктура.

Американският президент заяви, че атаките срещу руските петролни рафинерии са допринесли за повишаването на световните цени на петрола. Киев от своя страна определя тези обекти като ключови за ограничаването на приходите, с които Москва финансира военните си действия.

В неделя Зеленски заяви, че Украйна изпитва затруднения при прехващането на руски реактивни дронове, насочени срещу електрически подстанции.

Причината според него са ограниченията върху работната скорост на терминалите Starshield по фронтовата линия и във временно окупираните територии.

„Нашите дронове-прехващачи губят връзка с операторите си при скорост от 161 км/ч и просто не могат да настигнат руските реактивни „Шахед“, написа Зеленски. Става дума за безпилотни апарати, разработени на базата на ирански дизайн.

В петък украинският президент съобщи, че ограничението на скоростта до около 160 км/ч е било въведено от понеделник, но само в окупираните от Русия райони, а не на цялата територия на Украйна.

„Това вече има политически последици. Ако налагате ограничения там, на практика частично признавате временно окупираните територии за ненаши“, заяви той, цитиран от „Ню Йорк таймс“.

Русия засили атаките срещу украинската енергийна инфраструктура

Украйна е изправена и пред недостиг на произведени в САЩ ракети-прехващачи Patriot, използвани за защита от руски ракетни удари. Според украинската страна недостигът ограничава възможностите за противовъздушна отбрана на фона на засилващите се руски атаки.

Украинските власти съобщиха, че през нощта срещу неделя и в сутрешните часове Русия е нанесла удари по енергийната инфраструктура в Запорожие, както и в областите Суми, Одеса, Житомир и Кировоград.

Атаките са засегнали и железопътната инфраструктура в Днепропетровска, Харковска и Запорожка област.

По първоначални данни десетки души са ранени, включително при нападения в Донецка и Киевска област.

Двама души са загинали при удар срещу инфраструктурен обект в град Мена, Черниговска област, съобщи областният управител Вячеслав Чаус.

По думите му са били атакувани и множество енергийни съоръжения в региона. Информацията беше публикувана в Telegram.

Междувременно украинската армия заяви, че е нанесла удари по нефтохимически завод и нефтопреработвателно предприятие в руския град Нижнекамск, в Татарстан.

„В нощта на 15 ноември подразделения на Силите за отбрана на Украйна достигнаха Нижнекамск в Татарстан“, съобщиха украинските военни в Telegram.

„Две предприятия, които снабдяват руската военна машина със суровини и гориво, бяха атакувани“, се казва още в съобщението.

При други украински удари е загинал един човек в Таганрог – индустриален пристанищен град близо до украинската граница. Това съобщи областният управител Юрий Слюсар.

В окупираната Луганска област също са загинали двама души – шофьор на камион и възрастна жена, по информация на Леонид Пасечник, назначен от Москва ръководител на региона.

Естония затваря граничните си пунктове с Русия

Междувременно Естония обяви, че ще затвори граничните си контролно-пропускателни пунктове с Русия от 1 декември след предполагаем саботаж срещу отбранителна компания.

Осем души са задържани във връзка с опит за палеж на Threod Systems – естонски производител на дронове.

Според естонските власти задържаните са получили инструкции от руското военно разузнаване ГРУ да извършат атаката. Москва не е коментирала обвиненията.

„Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония имат последствия“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.