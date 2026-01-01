Група американски сенатори от Демократическата и Републиканската партия поиска спешно разследване на ограниченията в работата на сателитната комуникационна система Starlink в Украйна. Те настояват да бъде установено дали американски държавни служители или изпълнители на военни договори са наредили или предварително са знаели за прекъсванията.

В писмо до генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, изпратено на 15 октомври, сенаторите изразяват сериозна загриженост, че ограниченията може да са затруднили украинските отбранителни операции срещу руски дронове и ракетни атаки. Те искат да се провери и дали проблемите са засегнали обмена на разузнавателна информация и предупрежденията за въздушни заплахи.

Според сенаторите има съобщения и за случаи, в които американски дипломатически, военни и служители по сигурността не са успели своевременно да достигнат до укрития по време на руски въздушни нападения.

Ограниченията засегнаха военните дронове

Проблемите са регистрирани между 12 и 14 октомври. Според информацията, цитирана в писмото, връзката с терминалите е била ограничавана при движение със скорост над приблизително 160 км/ч. Това е затруднило използването на някои украински безпилотни апарати, включително дронове за прехващане на въздушни цели.

Starlink е ключов инструмент за комуникацията на украинските военни, координацията на подразделенията и управлението на безпилотни системи. Ограниченията са създали затруднения при изпълнението на определени мисии.

Украинското министерство на отбраната е започнало контакти със САЩ, SpaceX и партньорите от НАТО, за да изясни причините за проблема и да провери резервните комуникационни канали.

Кой контролира системата?

Собственикът на SpaceX Илон Мъск заяви в социалната мрежа X, че системите Starshield са собственост и под контрола на американското правителство, а ограниченията за използването им се определят от американските военни и в крайна сметка от президента.

Важно е да се прави разлика между Starlink — комерсиалната сателитна интернет услуга — и Starshield, предназначена за правителствени и военни нужди. Именно ограниченията върху военната система са в центъра на настоящия спор.

Според публикация на Reuters от 15 октомври заповедта за ограничаване на Starshield може да е дошла от Белия дом. Засега обаче остава неясно кой конкретно е взел решението и какви са били мотивите за него.

Сенаторите настояват за отговори

Сред подписалите писмото са демократите Жан Шахин, Ричард Дърбин, Джак Рийд, Ричард Блументал и Кристофър Кунс, както и републиканците Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиса Мурковски и Джон Корнин.

Те настояват разследването да установи дали ограниченията на комуникационните системи са били свързани с евентуални прекъсвания на разузнавателната подкрепа за Украйна, дали американските служители са били предупредени предварително и какви мерки се предприемат, за да не се повторят подобни ситуации.

Случаят се развива на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Киев относно украинските удари по руска енергийна инфраструктура и усилията на американската администрация да постигне прекратяване на бойните действия.

Към момента основните въпроси — кой е разпоредил ограниченията и дали те са били част от политическо решение — остават предмет на проверка.