Генералният инспекторат на Министерството на отбраната на САЩ е отхвърлил искане на група сенатори от двете основни партии за започване на разследване на забавянето на работата на сателитните комуникационни системи Starshield и Starlink на SpaceX в Украйна, пише CNN.

По-рано този месец група от девет сенатори от Републиканската и Демократическата партия, начело с републиканеца Том Тилис и демократическата сенаторка Жан Шахин, изпрати писмо до генералния инспектор на Пентагона с искане за „незабавно разследване“ на прекъсванията в работата на военната система Starshield и на търговската услуга Starlink в Украйна. През последните седмици Киев беше изненадан от наложените ограничения на скоростта, за които според официални представители украинската страна не е била предварително уведомена. Това сериозно затрудни отбранителните способности на страната.

В писмо от вторник генералният инспектор на Пентагона Плат Моринг посочва, че въпросите на сенаторите относно ограниченията на скоростта и последиците от тях трябва да бъдат отправени към Военновъздушните сили и Космическите сили на САЩ.

„Те са в по-добра позиция да разгледат въпросите, повдигнати във вашето писмо, и да координират отговорите на Министерството на отбраната“, пише Моринг. Писмото му беше оповестено първо от Асошиейтед прес.

В сряда Шахин заяви, че е „обезпокоително, че генералният инспектор очевидно е решил да не разследва прекъсванията на сателитните комуникации, на които Украйна разчита, за да защитава цивилното си население“.

„Администрацията на Тръмп и SpaceX представиха противоречиви обяснения за причините за тези прекъсвания, които отслабиха отбраната на Украйна и изложиха американския персонал в страната на ненужен риск“, заяви сенаторката от Ню Хемпшир. „Необходим е независим контрол и проверка, за да се установи кой носи отговорност и да се предотврати повторение на подобна ситуация. Настоятелно призовавам генералния инспектор да проведе пълно разследване.“

Моли Халпърн, говорител на службата на генералния инспектор на Пентагона, заяви, че ведомството „внимателно е разгледало искането на Конгреса и е преценило, че повдигнатите въпроси могат да бъдат разгледани най-добре от Министерството на отбраната“.

„Ако се появи нова информация, може да преразгледаме решението си“, добави тя.

Проблемите със Starshield възникнаха на фона на напрежението около американската подкрепа за Украйна. Това се случи, след като администрацията на Тръмп заплаши да ограничи достъпа на Киев до разузнавателна информация за украинските удари срещу руски петролни рафинерии, а президентът Доналд Тръмп сключи сделка за закупуване на руски дизел и облекчаване на санкциите срещу Москва.

Скоростта на връзката беше напълно възстановена едва в събота, но все още няма яснота кой е взел решението за ограниченията.

Тръмп заяви, че няма отношение към случилото се, докато някои в САЩ насочиха обвиненията към милиардера Илон Мъск, близък съюзник на президента и ръководител на SpaceX. Остават обаче въпросите дали Мъск би могъл самостоятелно да ограничи работата на военната система без знанието или одобрението на американското правителство.

В неделя Мъск изглежда потвърди, че SpaceX е ограничила скоростта на Starlink, но подчерта, че военната система Starshield е отделна услуга.

В публикация в социалната мрежа X Мъск обвини украинските военни, че нарушават условията за ползване на Starlink, като използват услугата „за офанзивни удари с дронове с цел убиване на хора“.

„Тази вратичка беше затворена миналата седмица“, написа той.

„Starshield е различна система и се контролира от правителството на САЩ. Какво ще реши да прави то, зависи от него“, добави Мъск.

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Сергий Стерненко отхвърли обвиненията на Мъск, че Украйна използва търговската услуга Starlink за атаки срещу хора. По думите му ограниченията на скоростта и недостъпността на услугата над руска територия правят Украйна „физически неспособна да използва търговската Starlink“ за удари с дронове със среден и голям обсег в Русия.

Стерненко, който преди това е бил съветник в украинското Министерство на отбраната, отрече и останалите твърдения на Мъск.

„Като човек, участвал в този процес в Министерството на отбраната, мога категорично да заявя, че това не е вярно“, каза той.