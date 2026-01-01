Около 3 милиона евро е план-сметката на Централната избирателна комисия (ЦИК) за двата тура на изборите, съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова в ефира на "Деня започва" по БНТ. В тези пари влизат разяснителната кампания, възнагражденията на районни и избирателни комисии, сътрудници и обученията за двата тура, допълни тя.

За предотвратяване на проблеми за несъответствие в паметта на машините и подписките на избиратели в няколко секции, като тези във Велико Търново, Габровско и Видинско, от ЦИК са изпратили указания до общините и районните избирателни комисии при какви условия може да се даде на избирателя да гласува отново. Причината за неотчитане на гласовете може да бъде издърпване на картата преди звуковия сигнал или прекъсване на захранването, обясни Балова.

ЦИК разясни как се отчита вотът при дефектна разписка

Тя припомни и основни правила за гласуване. Едно от тях е след гласуване да се изчака звуковия сигнал и да не се издърпва картата от машината по-рано, тъй като вотът може да не бъде отчетен. В отговор на въпрос за прозрачността на хартията тя посъветва гласуващите да прегъват контролната разписка не само веднъж, а два пъти, за да не се вижда номерът на кандидата при подпечатване.

Броят на проблемните машини от първи тур на президентските избори е 31, две от тях са извън страната. Балова увери, че казусите от изборите на 25 октомври са разрешени, а машините са предадени за ремонт.

ЦИК отпуска над 10 млн. евро за машинното гласуване на президентските избори

В отговор на препоръките на омбудсмана за проблема с достъпността на част от секциите, говорителката на ЦИК подчерта наличието на подвижни избирателни секции за хора с увреждания. Тя заяви, че отговорността за достъпност до секциите е на общините. В ЦИК няма получени сигнали за човек, който не е могъл да застъпи секция и да гласува, отговори тя.

Избирателната активност на първия тур на изборите за президент и вицепрезидент, проведени на 25 октомври 2026 г., е 22,98%.