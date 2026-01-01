Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%. До момента са гласували 385 092 избиратели. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на втория брифинг за хода на президентските избори.

Най-висока е активността във Видинска област – 8,12%, а най-ниска е в Кърджали – 2,56%.

13 сигнала са постъпили в ЦИК

Към момента в Централната избирателна комисия са постъпили 13 сигнала. Четири от тях са за нарушения на процеса на гласуване.

Седем избиратели са поискали да гласуват с хартиена бюлетина, след като са отказали да използват машина. Както обясни Балова-Цветкова, в секциите с над 300 избиратели гласуването с хартия не е възможно, когато машината работи.

Други сигнали са свързани с несъответствия в избирателните списъци, включително разминавания с номерата на секциите.

ЦИК е получила и сигнали за предизборна агитация и публикуване на социологически проучвания. По думите на говорителя информационните агенции БЛИЦ и ПИК са обявили междинни резултати.

20 машини са имали проблеми

Към 12:00 часа са установени проблеми с 20 машини за гласуване в страната, като в съответните секции гласуването е продължило с хартиени бюлетини.

Четири от машините изобщо не са успели да стартират в изборния ден. Сред посочените причини са проблеми с принтера, четеца или захранването.

Проблеми са регистрирани в областите Бургас, Смолян, Пазарджик, Плевен, Русе и Силистра. Най-много неизправни устройства са отчетени в 23-ти район в София – пет машини, а на останалите места е имало по един случай.

Балова-Цветкова уточни, че броят на проблемните устройства не е значителен на фона на общо 11 622 машини, използвани в страната.

Какво се случва, ако машината не отпечата разписка?

По време на брифинга беше поставен въпрос за случаите, в които машината не отпечатва разписка след гласуване.

От ЦИК обясниха, че ако машината изобщо не генерира разписка, гласът не е отчетен и избирателят трябва да получи възможност да гласува отново. Следва да бъде повикан и техник, който да провери устройството.

Ако обаче разписката е отпечатана, дори да е празна, прекъсната или да не позволява да се разчете вотът, гласът се счита за отчетен, когато разписката е отделена по установения ред. Той трябва да бъде отразен при финалното отчитане на резултатите.

По въпроса за сигнали относно качеството на хартиените бюлетини и опасения, че мастилото може да прозира, говорителят посочи, че е имало телефонни обаждания, но след проверка съответните районни избирателни комисии не са потвърдили постъпването на такива сигнали.

Сменен е председател на секционна комисия заради нетрезво състояние

ЦИК е потвърдила случай с председател на секционна избирателна комисия, който е бил видимо в нетрезво състояние. По думите на Балова-Цветкова човекът е бил сменен, след като представители на съответната комисия са го помолили да напусне.

От комисията съобщиха още, че няма масова смяна на членове на секционни избирателни комисии. В страната са регистрирани единични случаи, част от които са по здравословни причини.

По отношение на секциите в чужбина ЦИК работи съвместно с Министерството на външните работи за своевременно назначаване на заместници при необходимост. Към момента всички секции, в които изборният ден е започнал според местното време, са активни.

Информация за броя на подадените заявления за гласуване по настоящ адрес не беше предоставена на брифинга. От ЦИК обещаха да подготвят данните за следващото си изявление.