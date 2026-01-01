Централната избирателна комисия прие решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка, свързана с осигуряването на машинното гласуване за предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 година. Това стана ясно на заседание.

Прогнозната стойност на процедурата е 8 569 240,70 евро без ДДС (10 283 088,84 евро с ДДС), като сумата е изчислена на база на идентичните дейности от миналите парламентарни избори през април същата година поради липсата на статистическа инфлация. Тъй като стойността надхвърля прага от 2,556 млн. евро, тя подлежи на задължителен контрол от Агенцията по обществени поръчки.

Обществената поръчка е разделена на две основни части. Първата обхваща дейности по техническа профилактика, ремонт, доставка на консумативи и резервни части, тестване на устройствата и периферията им, инсталиране на софтуера, параметризиране, както и поддръжка в изборния ден чрез специализиран център. За тази основна част са предвидени 7 758 104,49 евро без ДДС (9 309 725,39 евро с ДДС). Втората част от поръчката е на стойност 811 136,21 евро без ДДС (973 363,45 евро с ДДС) и е предназначена за транспорт и логистика на машините до секциите в страната преди и след изборния ден. За техническото създаване и администриране на поръчката в електронната система са определени Румен Цачев, ръководител на правния отдел, и главният юрисконсулт Елена Хайдушка.

Припомняме, че парламентът насрочи изборите за президент и вицепрезидент за 25 октомври (неделя) тази година.