След като в петък действащият държавен глава Илияна Йотова обяви кандидатурата си за президент на предстоящите избори наесен, днес бившият служебен премиер Андрей Гюров каза, че към него има очаквания да се включи в надпреварата, но това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно.

Гюров коментира в предаването „Неделя 150" по БНР, че това е наистина отговорно решение, защото става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите десет години, и тези президентски избори са всъщност само една стъпка от този път. Когато имам какво да кажа, ще го кажа, заяви той.

Лидерът на Демократи за силна България (ДСБ) Радан Кънев коментира в ефира на БНР, че очаква скорошен политически процес, който да доведе до издигането на независим кандидат за президент от граждански инициативен комитет и би се радвал кандидатурата да е на Андрей Гюров.

Целта на издигането на кандидатурата на Илияна Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо четири години, каза Кънев. Виждам в широк кръг от обществото, далеч надхвърлящ избирателите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, било като коалиция, било като отделни политически сили, настоятелно публично очакване господин Андрей Гюров, когото оценяваме като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидатът, който да консолидира алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев, каза лидерът на ДСБ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна, че настоящият държавен глава Илиана Йотова е „изключително силен кандидат и изключително опитен политик“. Неговите очаквания са, че тя ще получи подкрепата и на „Прогресивна България“, защото липсата на такава би била нещо „грозно“.

„При наличие на такава подкрепа вече ще имаме в център-лявото пространство един изключително силен кандидат. Той може да бъде победен само с подобна конструкция: инициативен комитет и силна кандидат-президентска двойка. Независимо какво мислим партиите една за друга в център-дясното пространство, само това е шансът да се отиде на балотаж и да се постигне успех“, посочи Борисов. Той уточни, че всеки, който казва нещо различно, продължава „да играе в отбора на Радев“. Той допълни още, че позицията на ГЕРБ ще стане окончателно ясна след август–септември.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира вчера, че не преговарят с ГЕРБ за президентска кандидатура и не мисли, че обща кандидатура е възможен ход. „Имаме активна комуникация с Форума за демократично действие и с граждански организации, за да можем да направим така, че България да получи един проевропейски президент, който гледа към Западна Европа, а не към руския патриарх и Путин. Въпреки че г-жа Илияна Йотова имаше добри ходове по отношение на служебното правителство за гарантиране честни избори, тя е продължение на Румен Радев и не съм убеден, че България трябва да получава трети мандат на Румен Радев, а той да получи тоталната власт в страната“, посочи Мирчев.

Кандидатурата на Илияна Йотова за предстоящите президентски избори коментира днес и заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов. „Очевидно президентът Йотова се справя с функцията и задачите, които изпълнява в момента, по възможно най-добрия начин - една достойна кандидатура, силна кандидатура“, посочи той по bTV. Депутатът от „Прогресивна България“ допълни, че се очаква скоро да има официално решение на политическата формация за конкретни решения за политиката й, свързана с предстоящите президентски избори.