Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини BBC, че използва съдебната процедура, за да тормози него, семейството му и негови поддръжници. Поводът е искането на британската обществена медия да получи свидетелски показания и документи от близки членове на семейството му по дело за обезщетение от 10 млрд. долара.

Адвокатите на BBC са поискали съдействие от американски федерален съд във Флорида, за да призоват Иванка Тръмп, съпруга ѝ Джаред Къшнър и Доналд Тръмп-младши. Според британската медия тримата разполагат с информация и документи, които могат да бъдат от значение за защитата ѝ по делото.

Тръмп заведе иска срещу BBC през декември 2025 г., като поиска 10 млрд. долара обезщетение. Той обвинява медията в клевета заради начина, по който е монтирана част от негова реч от 6 януари 2021 г. в документалния филм на „Panorama“ Trump, A Second Chance?.

Според Тръмп BBC е съединила отделни части от речта му по начин, който създава впечатлението, че той директно е призовавал поддръжниците си към насилие и нападение срещу Капитолия. BBC призна, че монтажът е бил неправилен и се извини за него, но отхвърля твърденията, че е извършила клевета.

BBC иска показания от близките на Тръмп

В съдебните документи адвокатите на BBC посочват, че Иванка Тръмп, Джаред Къшнър и Доналд Тръмп-младши имат лични познания за обстоятелствата около речта на президента и събитията от 6 януари.

BBC твърди, че тримата могат да дадат информация, свързана с намеренията на Тръмп при произнасянето на речта, начина, по който тя е била възприета от публиката, както и с последвалите събития. Къшнър например е посочен като човек, участвал в подготовката на изявление, осъждащо насилието в Капитолия.

Британската медия обаче среща трудности при връчването на призовките. Според съдебните документи тримата са под охрана на Сикрет сървис, което е попречило на BBC да им връчи документите по обичайния начин.

Затова адвокатите на медията са поискали от съда разрешение призовките да бъдат връчени чрез алтернативни методи, включително по имейл или с препоръчана поща.

Адвокатите на Тръмп: BBC злоупотребява с процедурата

Екипът на Тръмп се противопоставя на искането и обвинява BBC, че използва съдебното производство, за да оказва натиск върху президента и неговото семейство.

Говорител на правния екип на Тръмп заяви, че BBC „умишлено е наклеветила“ президента и сега „тормози него, семейството му и неговите поддръжници“, като злоупотребява с процедурата за разпити.

Според адвокатите действията на BBC имат за цел да отклонят вниманието от отговорността на медията по самото дело.

Делото се очаква да продължи, като процесът е насрочен предварително за февруари. Междувременно съдът разглежда споровете около достъпа до документи и свидетелските показания.

Случаят е част от продължаващия правен конфликт между Тръмп и BBC, започнал след излъчването на документалния филм и последвалите обвинения на президента срещу британската медия.